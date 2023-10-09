ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية إلى 704 شهداء

ارتفعت حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي، إلى 704 شهداء بالإضافة إلى نحو 3900 مصاب.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها مساء اليوم، بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 687 شهيداً، بينهم 140 طفلاً و105 سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 3800 مصاب.

أطفال ضمن الشهداء

وأشارت إلى أنه في الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء 17 شهيداً، بينهم ثلاثة أطفال، وأكثر من 90 إصابة بجروح مختلفة.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل المواطنين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، فقد شنت مئات الغارات، مساء اليوم، على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا كبيرا بها، وسوتها بالأرض.

مئات الغارات الإسرائيلية

واستهدفت مئات الغارات المتتالية من الطيران الحربي مؤسسات ومقار ومباني بينها مقر شركة الاتصالات الفلسطينية بحي الرمال غرب مدينة غزة، وسوتها بالأرض، كما ألحقت دمارا كبيرا بمنازل المواطنين المجاورة.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الرمال غرب المدينة، عقب ارتكاب آلة الحرب الإسرائيلية مجزرتين في مخيم جباليا ومخيم الشاطئ راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في المنازل والممتلكات.

قصف مستمر

ومن جانب آخر، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، محيط مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار في أبنية ومرافق المستشفى.

وأفادت مصادر في القطاع بأن محيط المستشفى تعرض لقصف عنيف بعدة صورايخ، وأسفر عن وقوع خسائر مادية جسيمة في عدة أبنية ومرافق، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما قصفت طائرات الاحتلال عدة مواقع شرق رفح جنوب قطاع غزة وغرب خان يونس.