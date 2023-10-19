بعد رده على أنغام.. كيف تفاعل الجمهور مع كلام متحدث الجيش الإسرائيلي؟

هجوم حاد شنته الفنانة المصرية أنغام على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعد نشره رسالة تحذيرية لأهالي أحد أحياء غزة، وتبادل الاثنان الردود عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أن الأخير فوجئ بهجوم مكثف من متباعيه العرب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الفنانة أنغام تهاجم أفيخاي أدرعي

وبعد نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الرسالة التحذيرية لأهالي أحد أحياة غزة، والتي كان نصها «بلاغ مهم إلى سكان حي الزيتون، ناشدنا في الأيام الأخيرة سكان مدينة غزة للتوجّه جنوبًا إلى منطقة جنوب وادي غزة من أجل سلامتهم، والآن نناشدكم في حي الزيتون للتوجّه جنوبًا أنتم تعرفون أن الحي مكتظ ومليء بأوكار لحماس، ولذلك وحفاظًا على سلامتكم وسلامة عائلاتكم وأحبائكم توجّهوا إلى جنوب وادي غزة، كونوا متأكدين أن قادة حماس يتحصّنون ويحاولون حماية أنفسهم»، استاءت منها الفنانة أنغام ومن الجرائم الوحشية لجيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، فردت عبر حسابها على «X» قائلة: «ربنا ياخدك ويريحنا من وشك».

ربنا ياخدك ويريحنا من وشك ???? — Angham (@Angham) October 16, 2023

ورد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على كلام الفنانة أنغام من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، جاء فيه: «حضرة الفنانة أنغام.. التي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض، لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية. أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمون ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية».

هجوم واسع من رواد السوشيال ميديا على أفيخاي أدرعي

وبمجرد كتابة أفيخاي أدرعي هذا المنشور عبر صفحته، لاقى هجومًا واسعًا من متابعيه على مستوى العالم، لا سيما العرب، الذين أمنوا على دعوة الفنانة أنغام، وأكدوا على الممارسات الوحشية التي تتبناها إسرائيل ضد الفلسطينيين، فكتبت سارة أسعد: «كل الدعم للفنانة أنغام وأنا كمان بقولها آمين يا رب العالمين»، وكتبت مريم محمد «كل الدعم يا فنانة يسلم لسانك يا بنت الرجالة»، وكتب عياد «ونا بضم صوتي لصوتها وبقول اللهم استجيب»، وكتبت آية محمد «كل الدعم يافنانه كل الدعم ياقمر بنت بلادي وافتخر».

من بين التعليقات التي شهدها منشور أفيخاي أدرعي أيضًا، ما كتبته نور «الدنيا كلها بتدعي عليك.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكوا اللهم نستودعك اخوتنا في غزة يارب يا كريم ياحي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم أن تحفظ شعبها، وأرضها وجوها وبحرها».

وكتبت ميرو سيد «عاش كل التحية والدعم ليكى يا فنانة أحسنتى النشر والله وربنا ينصر أخواتنا في فلسطين»، وكتب أحمد حامد «انت بتضحك على نفسك على فكرة ممكن تضحك على شعبك بس احنا لا»، وكتبت دعاء بهاء الدين «كل الدعم للفنانة المصرية أنغام اتأدب وأنت بتتكلم عن فنانة مصرية يعني مصر عارف يعني ايه مصر وله نفكرك شكرا أنغام كل الدعم مصرية وافتخر».

رد الفنانة أنغام على أفيخاي أدرعي

كما ردت الفنانة المصرية أنغام على منشور أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، من خلال منشور لها عبر منصة «إكس»، جاء فيه: «انت يا اسمك إيه! بدون رقي ولا أدب، لأنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟.. يعني مصر.. الرقي والأدب مع الراقيين فقط، مش مع اللي زيك يا صهيوني، والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور.. فاكر؟».

وأضافت: «بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73، ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين.. الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء.. والدين بريء من أعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل).. شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك إيه انت! فلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال.. والحيوانات بريئة من وحشيتكم».