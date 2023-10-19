أنغام تهاجم أفيخاي أدرعي: الإنسانية بريئة منك

شنت الفنانة أنغام، هجومًا حادًا على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وذلك بعدما طالبها بضرورة التحلي بمزيد من الرقي في تعاملها، قائلة: «أنت يا اسمك إيه! بدون رقي ولا أدب، لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل».

وغردت أنغام، عبر منصة «إكس»، قائلة: «أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟.. يعني مصر.. الرقي والأدب مع الراقيين فقط، مش مع اللي زيك يا صهيوني، والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور.. فاكر؟».

وأضافت «بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73، ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين.. الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء.. والدين برئ من أعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل).. شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك إيه أنت!».

وتابعت أنغام: «فلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال.. والحيوانات بريئة من وحشيتكم».

حضرة الفنانة أنغام @Angham والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية. أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة… pic.twitter.com/lC7tTBT8N9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2023

وكان أفيخاي أدرعي، شارك خبرًا بعنوان «أنغام تدعو على أفيخاي أدرعي، رئيس قسم الإعلام العربي بالجيش الإسرائيلي»، وعلق عليه بقوله: «حضرة الفنانة أنغام.. والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض، لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية».

وتابع «أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية».