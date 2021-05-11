هجوم وسخرية من رواد «السوشيال ميديا» على أفيخاي أدرعي: «يخرب بيت بجاحتك»

في أصعب المواقف، دائما ما يحظى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بنصيب كبير من سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي فلا يمر «بوست» له في «فيسبوك»، أو «تغريدة» في «تويتر»، إلا ويقابلها سيل من التعليقات الساخرة والمهاجمة، خاصة عندما يقتبس آيات قرآنية أو أحاديث نبوية لتبرير ما تفعله إسرائيل في حق الفلسطينيين.

وفي جولة سريعة في حسابات «أدرعي» نستعرض في التقرير التالي أبرز البوستات التي حازت على أكبر عدد من «التحفيلات» خاصة المتعلقة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وغزة، والتي تفجرت إثر مطالبة إسرائيل بإخلاء منازل مواطنين فلسطينيين بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية لصالح جمعيات استيطانية.

وفي أحد البوستات التي نشرها «أدرعي» منذ حوالي 7 ساعات، وحازت على سخرية ممزوجة بغضب لدى متابعيه عندما كتب موجها حديثه لجيش الاحتلال الإسرائيلي: «اللهم سدد ضربات الحقّ لتنصرها على الباطل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، تتواصل ضربات ‫جيش الدفاع على مواقع حماس في قطاع ‫غزة ردًّا على اعتداءاتها ضد سيادة إسرائيل ومواطنيها».

اللهم سدد ضربات الحقّ لتنصرها على الباطل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ‏تتواصل ضربات ⁧‫#جيش_الدفاع‬⁩ على مواقع ⁧‫#حماس‬⁩ في قطاع ⁧‫#غزة‬⁩ ردًّا على اعتداءاتها ضد سيادة إسرائيل ومواطنيها Posted by ‎افيخاي أدرعي- Avichay Adraee‎ on Monday, May 10, 2021

وعلق أحد المتابعين: «بتفكرني بهولاكو زعيم جيوش التتار المتوحشة، لما كتب على العملة اللي ضربها فى العراق: «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء»، وكتب آخر: « يخرب بيت البجاحة يا فخفخينا أنت»، وسخر آخر قائلا: «بعيدا عن الكراهية والعداوة ولكن من باب الإنسانية والرحمة ربي يحفظكم في ثلاجة الموتى والكهرباء تنقطع عليكم إن شاء الله».

كما نشر «أدرعي» فيديو منذ حوالي 9 ساعات معلقا عليه: «إني أشهد الله ونشهد أنه بريء منكم أيها المفترون! باسم الإسلام اعتديتم على أرض القداسة أورشليم القدس لن نتهاون ولن نتساهل والاحتمالات أمامنا متنوعة، عنواننا واحد في غزة حركة حماس وسيادتنا خط أحمر».

وكالعادة شهد البوست تحفيلا منقطع النظير من قبل المتابعين العرب، فقال أحدهم: «قال حدث ختير للغاية، يازلمة مزنخك استحي عدمك وسكر هالصفحة مانك مستفاد شي غير المسباتن وجاي تستعطفنا انو اولى القبلتين وثالث الحرمين عم تلعب ع وتر الدين؟؟ كنت احكي لحالك هالحكي قبل ماتعملو هيك بالاقـصى الله ينصرهم يا رب ويحميهم».

وعلق آخر ساخرا: «يجعلك الساحق والماحق، والغضب المتلاحق، وتطلع من ضيق وتخش فضيق، و88 ابريق ما يبلنلك ريق ، يجعلك تجري ورا الرغيف والرغيف يجري وراك، الله يجعلك تقاقي ما تلاقي.، الله يجعلك السخماط والسماط، الله يجعلك فعج ومعج وطعج ، ويقبوك عن الشارع فاشبختل ،قولو آمين».