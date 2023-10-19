تفاصيل قصف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة القديس بروفيريوس بحي الزيتون جنوبي غزة

استشهدت طفلة فلسطينية، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس.

وذكر مراسل، وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الطيران الإسرائيلي قصف كنيسة القديس بروفيريوس في حي الزيتون جنوب غزة، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة العشرات بجروح مختلفة، مشيرًا إلى أن أضرارا مادية جسيمة لحقت في أجزاء من مبنى الكنيسة، كما تم تدمير مبنى بجوار الكنيسة.

انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة

وانهار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، ويضم المبنى عددا من العائلات الفلسطينية، المسيحية والمسلمة، التي لجأت إلى الكنيسة بحثا عن «مكان آمن»، وبقى شهداء وجرحي تحت الركام، فيما تحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم.

استعدادات لفتح معبر رفح

ويأتي القصف الإسرائيلي على الكنيسة قبل ساعات من فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى فلسطين بحسب مصادر صرحت لفضائية «القاهرة» الإخبارية.