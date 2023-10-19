كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل ولبنان

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، تحذير مواطنيها من السفر إلى إسرائيل ولبنان، وحثت مواطنيها على مغادرة المنطقة، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، لليوم الـ13 على التوالي.

تحذير السفر إلى لبنان

وقالت وزارة الخارجية إنها رفعت تحذير السفر إلى جميع المناطق في لبنان إلى المستوى الثالث، الذي ينصح الكوريين الجنوبيين هناك بمغادرة البلاد.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، أن الوزارة قررت رفع مستوى التحذير الخاص بلبنان، مشيرة إلى المخاطر الأمنية الناجمة عن تزايد التوترات بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني.

ورفعت الوزارة أيضاً مستوى التحذير إلى المستوى الثالث لجميع إسرائيل باستثناء قطاع غزة.

الحث على إلغاء السفر إلى إسرائيل

كما تم حث أولئك الذين يخططون للسفر إلى إسرائيل على التفكير في إلغاء أو تأجيل رحلاتهم، وتم إصدار تحذير سفر من المستوى الرابع لقطاع غزة، وهو الأعلى في نظام تحذير السفر الذي يضم 4 مستويات.

ويمكن معاقبة الكوريين الجنوبيين الذين يسافرون إلى بلدان أو مناطق مصنفة المستوى الرابع بموجب القوانين ذات الصلة.

وذكرت الوزارة أنها ستراقب عن كثب الوضع على الأرض وستفكر في إجراء مزيد من التعديلات على تحذيرات السفر عند الضرورة.