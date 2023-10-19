نقابة الفنانين في سوريا: إسرائيل إلى زوال.. وكل التضامن مع فلسطين

أبدت نقابة الفنانين في سوريا، تضامنها الكامل مع القضية الفلسطينية، خصوصًا في ظل الحرب الدائرة الآن، وأسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف، قائلة: «الفنانون السورية، يُقّبلون جباه أبطال مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي لشجاعتهم ولتضحياتهم من أجل تحرير فلسطين».

وأكدت نقابة الفنانين في سوريا، في بيانٍ، أنّ «الفنانوين يتضامنون مع الشعب الفلسطيني البطل الذي أعاد للجميع الثقة بأن كل احتلال إلى زوال إن آجلًا أم عاجلًا طال الأمد أو قصر، وإن إسرائيل الصهيونية وبعد الضربات التي تلقتها من المقاومة تدفع ثمن أخطائها ووحشيتها، وتدفع ثمن ازدرائها للحق الفلسطيني، وثمن المجازر التي ترتكبها، وآخرها المجزرة الوحشيه بحق مئات الأبرياء في مستشفى المعمداني بقطاع غزة، التي تعبر عن مستوى حقد الكيان الصهيوني الذي تجاوز بجرائمه أقصى درجات العدوانية والقتل وتعتبر انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي ولأبسط قيم الإنسانية».

وأضافت النقابة في بيانها: «لقد استطاع أبطال طوفان الأقصى أن يُسقطوا خُرافة أرادت إسرائيل زرعها في أذهان بعض الأنظمة والشعوب بأن جيشها لا يقهر وألا سبيل للتعامل معها إلا من خلال اتفاقيات وفقا لشروطها المذلة، بينما تمكنت المقاومة من إعادة الأمل للنفوس وإزالة اليأس من القلوب وكسرت معادلة القوة والرعب وغيرتها، وكشفت حقيقة جيش الكيان المهزوم وحقيقة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق لتشكل معركة طوفان الأقصى حدثاً مفصلياً وتطوراً نوعياً في استراتيجية المقاومة الفلسطينية عندما نقلت المعركة إلى داخل الكيان الغاصب وأعادت كتابة تاريخ المقاومة الفلسطينية بأحرف من نور».