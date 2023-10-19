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بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس تستنكر قصف إسرائيل للكنيسة

كتب:

عمرو حسني
11:50 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس

بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس

أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس، بيانا مساء اليوم تستنكر «قصف إسرائيل» أحد مباني كنيستها في غزة عبر موقعها الإلكتروني والذي نتج عنه استشهاد طفلة وإصابات العشرات في اليوم الـ13 للقصف الإسرائيلي لقطاع غزة وسط استغاثات من قطاع غزة للعمل على إيقاف هذه الحرب الدائرة غير المتكافئة.

قصف المستشفى المعمداني

وقصفت قبل أيام إسرائيل المستشفى المعمداني في غزة واستشهد أكثر من 500 شخص وسط إعلان حالات الحداد من عدة دول عربية تضامنا مع فلسطين.

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