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حمادة هلال يدعو الجمهور للمشاركة في وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين غدا

كتب:

أحمد حسين صوان
11:45 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
حمادة هلال

حمادة هلال

دعا الفنان حمادة هلال، للمُشاركة في الوقفة التضامنية مع أهالي فلسطين، غدًا عقب صلاة الجعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر، لاسيما بعدما اشتدت الحرب هناك، ووصلت إلى حد الإبادة.

وظهر حمادة هلال، في مقطع فيديو، قال فيه: «رجاء من الشعب المصري كله، كلنا واقفين بكرة عند المنصة وقفة لدعم أهل غزة ربنا ينصرهم يارب».

التبرع لدعم الفلسطينيين

وكان الفنان حمادة هلال، ناشد المصريين للتبرع للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

حمادة هلال: أغيثوا غزة

قال الفنان حمادة هلال: «نداء إلى كل المصريين، أغيثوا غزة المحاصرة، تبرع الأن لنجدة أهالينا في غزة، الوقت محدود جدا، فبادر بزكاتك وصدقاتك وتبرعاتك، دخول التبرعات يتم بتنسيق تام مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدولة المصرية، اتبرع من خلال حساب بنك الطعام المصري».

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