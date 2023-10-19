شريف منير: نتقابل بكرة بعد صلاة الجمعة أمام المنصة لدعم فلسطين

دعا الفنان شريف منير، الشعب المصري، للنزول غدا بعد صلاة الجمعة، أمام المنصة في مدينة نصر، للمشاركة في الوقفة التضامنية لدعم الشعب الفلسطيني.

وقال شريف منير في فيديو مصور: «بكرة إن شاء الله بعد صلاة الجمعة نتقابل عند المنصة دعما لأخواتنا الفلسطينيين في غزة».

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أصدرت بيانا صحفيا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة، وجاء في البيان: «نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين».

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن الأوضاع في غزة

وأضاف البيان: «وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي، إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء، استنادا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضاً».

وأضاف: «نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه».

واختتم البيان: «نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة».