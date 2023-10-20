قوات الاحتلال تقتحم منازل فلسطينيين شمال رام الله بالضفة الغربية

اقتحمت العشرات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية بيتين، شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وداهمت منزليين اثنيين أحدهم لفلسطيني يدعى نواف جرابعة، ومقهى دون الإبلاغ عن وقوع اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء اللسطينية الرسمية «وفا».

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لقطاع غزة منذ يوم 7 أكتوير الماضي في إطار عملية تحمل اسم «السيوف الحديديدة»، ردا على «طوفان الأقصى» التي شنتها الفصائل الفلسليطينية، فيما استهدفت طائرات الاحتلال مبان تابعة لكنيسة «بوفيليوس» للروم الآرثوذكس وسط مدينة غزة، ما أسفر عن إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في صفوف النازحين المحتمين بالكنيسة