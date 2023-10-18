رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المنازل في خان يونس وجباليا

كتب:

هانى حسن
08:56 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إذ استشهد نحو  47 فلسطينيا. 

قصف المنشآت السكنية في خان يونس وجباليا

وذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المنشآت السكنية في خان يونس وجباليا.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة 

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.  

اقرأ المزيد:

للمرة الثانية.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تدعو سكان غزة للذهاب إلى الجنوب

استشهاد 46 فلسطينيا في غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على غزة

جوتيريش بدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن التصعيد في غزة

رئيس المفوضية الإفريقية: قصف مستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب