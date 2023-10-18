قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المنازل في خان يونس وجباليا

كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إذ استشهد نحو 47 فلسطينيا.

قصف المنشآت السكنية في خان يونس وجباليا

وذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المنشآت السكنية في خان يونس وجباليا.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.