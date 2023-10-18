أخبار فلسطين اليوم.. استشهاد طفلين بالرصاص الحي غرب رام الله

استشهد طفلان بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله ضمن أخبار فلسطين اليوم.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي استهدفوا الطفلين قيس تيم شلش، وخليل محمد خليل عند مدخل القرية بالرصاص الحي، ما أسفر عن استشهادهما.

أخبار فلسطين اليوم: مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع القرار البرازيلي

وبشأن أخبار فلسطين اليوم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 16 مواطنا فلسطينيا من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار برازيلي يدين الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

واستخدمت ليندا توماس جرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، حق النقض «فيتو» ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

وطالبت توماس جرينفيلد بضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة على حماية المدنيين داخل القطاع ضمن أخبار فلسطين اليوم.

الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى وقف كل الهجمات ضد المرافق الطبية

كما دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى وقف كل الهجمات ضد المرافق الطبية، غداة قصف مستشفى في غزة أدى إلى استشهاد ما يقرب من 500 شخص.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوجه، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: «نطلب على الأقل وقف الهجمات ضد المؤسسات الصحية».

وأضاف: «يجب حماية المدنيين والأطفال، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من رفح إلى غزة، لأن كل إمداداتنا موجودة هناك لكن الحدود ليست مفتوحة بعد»، معربًا عن «قلقه البالغ» إزاء الوضع.