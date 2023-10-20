زخة شهب الجباريات تزين سماء مصر خلال ساعات.. إليك شروط مشاهدتها

من بين أهم الظواهر الفلكية المميزة التي تزين سماء مصر خلال شهر أكتوبر، وينتظرها محبو الفلك هي ظاهرة زخة شهب الجباريات Orionids، التي كشف عن تفاصيلها الدكتور أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان رسمي عن الظواهر الفلكية خلال الشهر الجاري.

ما هي زخة شهب الجباريات؟

وبحسب ما نشره تادرس عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي فيس بوك فإن زخة شهب الجباريات، التي تظهر يومي الجمعة والسبت، هي من الزخات الشهابية المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة.

وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي Halley التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب، وسيحجب قمر التربيع الأول بعض الشهب الخافتة في تلك الليلة.

أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل، وتسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار Orion وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

ظواهر أخرى في أكتوبر

ومن بين الظواهر الأخرى استطالة كوكب الزهرة الذي يحدث يوم 23 أكتوبر حيث يصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 46 درجة تقريبا، ويعد هذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الشرقية قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

في يوم 24 أكتوبر الجاري، يُرى القمر مقترنا مع كوكب الزهرة حيث نراهما متجاورين بالسماء بعد غروب الشمس وعند دخول الليل في ذلك اليوم، ويظلا بالسماء حتى بداية غروب المشهد في الـ 2:20 صباحا من فجر اليوم التالي.

ويكتمل قرص القمر يوم 28 أكتوبر الجاري ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100%.