استشهاد 18 فلسطينيا في قصف جديد من جيش الاحتلال على خان يونس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها اليومية في حق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري من عمليات قصف سواء من البحر أو الجو او البر، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف و700 شهيدا وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين، بالإضافة إلى تدمير مباني سكنية ومساجد وكنائس.

وأسفر قصف إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، على خان يونس جنوب قطاع غزة عن استشهاد 18 فلسطينيا بينهم 8 من عائلة واحدة، على الأقل وأصيب 79 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، وفقا لما ذكرته وكلة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، 3785 شهيدا، وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، عدة منازل مأهولة في السكان في خان يونس، ما أدى لسقوط 18 شهيدا و79 مصابا، كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيي الزيتون والشجاعية، بمدينة غزة، ما أسفر عن ما هدم عدة منازل.