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الصحة الفلسطينية: 3859 شهيداً و13500 جريح في العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

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أ ش أ
06:42 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
عملية طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الشامل والمتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 3859 شهيداً، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 13500 جريح.

ارتفاع أعداد الشهداء

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب، أن أكثر من 3785 شهيداً ارتقوا في القطاع، بينما أصيب أكثر من 12 ألف جريح.

أما في الضفة الغربية، فارتقى 74 شهيداً، آخرهم خمسة شهداء في مخيم «نور شمس»، ضمن طولكرم، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1300 جريح.

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