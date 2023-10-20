هزات أرضية تضرب 4 دول حول العالم.. بينها الولايات المتحدة

شهدت عدة دول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، عدة هزات أرضية تراوحت قوتها بين و2.2 و5.8 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز الهزات التي شهدتها الساعات الأولى من اليوم الجمعة:

فرنسا:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، فرنسا، على عمق 5 كيلومترات، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 135 كيلومترا جنوب شرق مدينة نانت غرب البلاد.

تركيا:

ضربت هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، وسط البلاد بعمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 47 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة قهرمان مرعش الواقعة جنوب البلاد.

الولايات المتحدة:

شهدت الولايات المتحدة، هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت ولاية أوكلاهوما جنوب وسط البلاد، وعلى عمق 1 كيلومترات، فيما أظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 50 كيلومترا جنوب غرب أوكلاهوما سيتي.

كما ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، جزيرة جوام الأمريكية غرب المحيط الهادئ، التي تتواجد بها قاعدة بحرية وجوية على عمق 35 كيلومترا، وعلى مسافة 178 كيلومترا جنوب غرب قرية سانتا ريتا سوماي.

وفي وقت سابق، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، إن بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 169 كيلومترا جنوب غرب قرية ماليسو.

إيران:

شهد وسط إيران، هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر، بعمق 35 كيلومترا، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 297 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة أصفهان جنوب طهران.