هزة أرضية تضرب وسط تركيا.. اعرف التفاصيل

ضربت هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 5 كيلومترات، وفقا لبينات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا على مسافة 47 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة قهرمان مرعش جنوب البلاد.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا، وقعت كذلك على مسافة 19 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من جوكسون.