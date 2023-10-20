حالة الطقس ودرجات الحرارة في غزة اليوم.. نشاط الرياح

تتوالى عمليات قصف قوات الاحتلال على غزة دون توقف، فبعد كارثة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها ما يقرب من 500 شهيد، قصفت القوات مساء أمس، كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة، التي أودت بأرواح الكثير من المواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي يثير الرعب في نفوس سكان غزة، ويجعلهم يفرون من منازلهم خوفا من التعرض للقصف، دون الأخذ في الاعتبار حالة الطقس، إذ بدأت درجات الحرارة في الانخفاض.

حالة الطقس اليوم في غزة

وأعلنت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أنه من المتوقع أنّ يكون الجو غائمًا جزئيًا على غزة، ولطيف نهاراً وبارد نسبيًا ليلاً، وتنشط الرياح وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة البحر تكون خفيفة بالنسبة إلى ارتفاع الموج.

وعن حالة الطقس في فترات الليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافي، وباردًا نسبيًا إلى بارد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، وسرعة البحر تكون خفيفة بالنسبة إلى ارتفاع الموج.

درجات الحرارة اليوم في غزة

- غزة: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة في أنحاء فلسطين كافة

- القدس: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- رام الله: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- نابلس: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنين: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

- طوباس: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- الخليل: العظمى 23 و الصغرى 15 درجة مئوية.

- أريحا: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- الأغوار الشمالية: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- بيت لحم: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- خانيوس: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- رفح: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.