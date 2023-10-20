«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار في عدد من المحافظات.. هل تصل إلى القاهرة؟

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط الأمطار، اليوم، على عدد من المناطق، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، اليوم، على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، وتستمر حتى غدٍ السبت على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت أيضا إلى انتشار الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.