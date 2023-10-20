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نزوح أكثر من مليون فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

كتب:

شريف سليمان
09:35 ص | الجمعة 20 أكتوبر 2023
نزوح عائلات فلسطينية

نزوح عائلات فلسطينية

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إنّ أكثر من مليون شخص، نزحوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك، في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية».

تقديم الخدمات الطبية للمصابين في قطاع غزة

وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: «نسعى من أجل توفير كميات من مياه الشرب في مراكز الإيواء داخل قطاع غزة، وأولويتنا الآن هي تقديم الخدمات الطبية للمصابين في قطاع غزة».

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