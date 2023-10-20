رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: قصف كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة انتهاك للقانون الدولي

أدانت الطائفة الانجيلية بمصر، بأقوى العبارات وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القصف الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس، الذي طال أحد مباني الكنيسة التي تقدم خدمات إنسانية في مدينة غزة، وأسفر عن سقوط شهداء أبرياء وجرحى ومصابين من المواطنين الفلسطينيين.

انتهاك القانون الدولي

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، عن قلقه العميق إزاء العنف الموجه للمناطق السكنية خلال الثلاثة عشرة يومًا الماضية، والذي طال أمس أحد أعرق المؤسسات الدينية في فلسطين والوطن العربي، كنيسة الروم الأرثوذكس.

وأضاف: «إن ما يحدث هو انتهاك واضح للقانون الدولي، من استخدام القوة العسكرية المفرطة، وقصف منشآت مدنية، وفرض حصار كامل على غزة يشمل وقف المياه والغذاء والكهرباء والوقود، الأمر الذي خلف الكثير من الخسائر في ارواح المدنيين ويشكل عقابًا جماعيًّا».

أهمية الدور المصري

كما تؤكد الطائفة الإنجيلية بمصرعلى أهمية الدور المصري التاريخي، قيادة وشعبًا، على موقفها في دعم الحق الفلسطيني المشروع على أرضه، وعلى التزام الدولة المصرية في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري.