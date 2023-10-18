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الطائفة الإنجيلية بمصر تؤيد تصريحات الرئيس السيسي حول خطورة تهجير الفلسطينيين

كتب:

شريف سليمان
06:16 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الطائفة الإنجيلية

الطائفة الإنجيلية

أكدت الطائفة الإنجيلية بمصر، أن فكرة تهجير الفلسطينيين، ستهدد السلام القائم بين مصر وإسرائيل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، أنها تؤيد تصريحات الرئيس السيسي، حول خطورة تهجير سكان غزة.

أكدت الطائفة الإنجيلية، أن المصريين يرفضون التعامل مع القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو من خلال تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم.

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