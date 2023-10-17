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رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني بغزة تجاوز للقانون الدولي

كتب:

مصطفى رحومة
10:24 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الطائفة الإنجيلية

الطائفة الإنجيلية

تدين الطائفة الإنجيلية بمصر، القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

الطائفة الإنجيلية بمصر

ويعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن حزنه الشديد إزاء استخدام العنف الوحشي غير المُبرَّر، وقصف منشآت مدنية، وهو ما يؤكد على تجاوز إسرائيل القانون الدولي والتعدي على جميع القيم الإنسانية.

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