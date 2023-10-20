الاحتلال الإسرائيلي يعتق الطفلة «أنسام» في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدافها للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من اعتقالات بجانب استهدافها للأطفال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، فيما استمر المستوطنون، استفزازاتهم واعتداءاتهم تجاه أراضي الفلسطينيين بالضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طفلة تدعى أنسام أحمد حمايل «16 عاما» أثناء تواجدها عند مفترق بلدة بيتا جنوب نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

مستوطنون يطلقون النار تجاه الفلسطينيين شرق سلفيت

أطلق مستوطنون، اليوم الجمعة، الرصاص الحي تجاه قاطفي الزيتون في قرية ياسوف، شرق سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، كما منع آخرون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيون في بلدة كفر الديك غرب المدينة، من قطف ثمار الزيتون.

وفي الأراضي الوقفية بالعوجا شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة أقام مستوطنون، اليوم الجمعة، خندقا فاصلا بين الأراضي، تمهيدا للاستيلاء على مئات الدونمات.

إصابة شاب فلسطيني في مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، في الصدر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب سجن «عوفر» في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة

سياسيا، رفض ولي العهد السعودي، رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، استهداف المدنيين في قطاع غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة، مطالبا في كلمة خلال افتتاح قمة الرياض بين دول الخليج والآسيان، بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنية التحتية في القطاع،

وشدد الأمير محمد بن سلمان، على أنه ينبغي تهيئة الظروف لعودة الاستقرار، وتحقيق السلام الدائم، الذي يكفل الوصول لحل عادل بإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967.