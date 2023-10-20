مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال غرب رام الله في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، من إطلاق الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين، وسياسة الاعتقالات التي تنتهجها، وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، وقوع إصابات خطيرة من الفلسطينيين خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية.

اقتحام عدة أحياء في رام الله والبيرة

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، 5 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسير محرر يدعى معتصم زلوم، و53 فلسطينيًا بينهم الصحفي مصعب قفيشة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

استمرار المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، فيما استمرت المواجهات في منطقة رام الله التحتا بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكانت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، زعمت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنّ حوالي 1400 قتلوا وأصيب 4834 آخرين، منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»، كما زعمت اختطاف 203 على الأقل.