اعتقالات وتفجير منازل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في نابلس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الاعتقالات وتفجير منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنودها، 6 من نابلس، كما فجرت منزل عائلة الشهيد خالد صباح جنوب المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، فجرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة الشهيد خالد صباح، وأصابت شابا بالرصاص الحي، في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

بايدن: حذرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أن يعميها الغضب

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هدف حل الدولتين لا يمكن التخلي عنه، مضيفا في كلمة تليفزيونية مصورة من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض:«لا يمكننا أن نتخلى عن محاولة تحقيق السلام، كل من إسرائيل وفلسطين يستحقان العيش في أمن وكرامة وسلام»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أنه حذر حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من أن يعميها الغضب.

تهدئة الأوضاع في غزة

من جانبه، قال المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط تشاي جون، خلال مؤتمر صحفي مع نائب وزير خارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، إن «بكين» مستعدة لمواصلة التعاون مع «موسكو» من أجل تسهيل التهدئة السريعة للوضع في الشرق الأوسط واستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.