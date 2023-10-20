مصر والعراق تشكلان مجموعة عمل مشتركة للتعاون في التحول الأخضر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيد نزار ئاميدى وزير البيئة العراقي، لبحث سبل التعاون المشترك فى عدد من المجالات البيئية، خاصةً ملف التغيرات المناخية، وذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة في المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي «نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي»، الذي تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، بحضور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ولفيف من وزراء البيئة لعدد من الدول العربية والإسلامية.

العلاقة بين البلدين تاريخيا حكومة وشعبا

وفى بداية اللقاء، رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون الثنائي بين مصر والعراق، حيث تمتد العلاقة بين البلدين تاريخيا حكومة وشعبا، مُشيرةً إلى أن العمل المناخي يتطلب التعاون وتضافر القوى بين الجميع، مقترحةً تشكيل فريق تفاوضي قوى فى الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ، حيث يمكن لمصر تقديم خبرتها فى هذا المجال لما تتمتع به من خبرة في مجال التفاوض.

بناء القدرات والتطوير المؤسسي

وأوضحت وزيرة البيئة أنه يمكن لمصر أيضا أن تساعد فى بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وهو ما يعكسه نجاح تجربة مصر فى هذا المجال حين وضعت ملف تغير المناخ تحت رئاسة مجلس الوزراء والقيادة السياسية وعلى رأس اولويات الحكومة؛ لتسهيل التقدم المحرز في هذا الملف.

واقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تقوم العراق بتحديد أولويتها فى العمل المناخى ، والعمل على تشكيل فريق عمل من البلدين وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لمناقشة موضوعات المناخ والتحول الاخضر .

وأعرب نزار ئاميدى وزير البيئة العراقى عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصرى فى العديد من المجالات البيئية، مشيرا إلى وجود أشكال كثيرة للتلوث بالعراق أهمها المخلفات الخطرة الناتجة عن الحروب كما تعانى العراق من تحديات كبيرة فى مجال الموارد المائية نظراً لندرة الامطار بها، وعدم توفر الإدارة السليمة للموارد المائية، موضحا أن الحكومة العراقية تعمل على خلق بيئة آمنة للإستثمار فى العراق وذلك يرجع لدوره فى المنطقة، لافتا إلى العلاقة التاريخية بين البلدين باعتبار مصر والعراق قطبين هامين فى الامة العربية، متطلعا إلى تعاون واسع مع مصر للاستفادة من تجاربها وخبراتها فى العمل المناخي، مُشيرا إلى اعتزام العراق عقد مؤتمر إقليمي عربى حول التصحر، ووجه الدعوة لمصر للمشاركة فيه.