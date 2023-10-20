الآلاف يحتشدون في ميدان المجذوب بأسيوط لدعم الأشقاء الفلسطينيين

احتشد الآلاف من أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط، عقب صلاة الجمعة في ميدان المجذوب بحي غرب أسيوط، للمشاركة في مسيرة دعم للأشقاء في فلسطين، وتأييد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الأشقاء الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

أعلام مصر وفلسطين

ورفع المشاركون أعلام مصر وفلسطين ولافتات تدعم القضية الفلسطينية، مع التنديد بالعدوان الإسرائيلي مرددين هتافات تدعم القضية الفلسطينية وتؤيد موقف الرئيس السيسي في دعم الأمن القومي المصري.

صلاة الغائب على الشهداء

في السياق ذاته، أدى آلاف المصلين صلاة الغائب على شهداء فلسطين الذين استشهدوا إثر العدوان الإسرائيلي على مدار الأيام الماضية، وذلك عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وأدى الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، صلاة الغائب في مسجد البقلي بمنطقة سيد بحي غرب أسيوط، وسط حضور الآلاف من المصلين وسط دعوات لنصرة أهالي فلسطين وغزة.