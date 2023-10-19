رئيس جامعة أسيوط: ندعم تصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

أعربت جامعة أسيوط عن تضامنها مع المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أحداث غزة.

الحداد على أرواح الضحايا

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط أعلنت الحداد على أرواح الضحايا الأبرياء بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق؛ تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

مسيرة طلابية حاشدة

وشهدت جامعة أسيوط، اليوم الخميس مسيرات طلابية حاشدة ووقفة احتجاجية، شارك فيها الآلاف من الطلاب من مختلف كليات الجامعة داخل الحرم الجامعي ، تضامنًا مع أهالي غزة في فلسطين، وللتنديد بهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ولتأييد قرارات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، رافعين أعلام فلسطين، ومنددين بالاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

رفض تهجير الفلسطينيين

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، وقوف إدارة الجامعة بكافة منتسبيها خلف القيادة السياسية وتأييدها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرافضة لفكرة تهجير الفلسطينيين الى سيناء، مؤكداَ أن القضية الفلسطينية قضية الدولة المصرية، وكلنا ثقة بالله وقدرتنا أننا نحافظ على أرض الوطن العربي ودوام أمان الفلسطينيين.

التعبير عن الآراء

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب، أن حرص الطلاب على مشاركة أهل غزة في محنتهم دليلًا على ما يتمتع به الطلاب من وعي و إدراك لما يحدث على الساحة الدولية من صراعات و نزعات، مؤكداَ أن الجامعة تدعم الطلاب في مواقفهم من خلال توفير المناخ المناسب؛ للتعبير عن اَرائهم بكامل الحرية دعمًا الأشقاء فلسطين.

حضر الوقفة التضامنية الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة والآلاف من طلاب الجامعة.