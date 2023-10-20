أهالي أسيوط يشيدون بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية: «وفرت معانا كتير»

أشاد عدد كبير من أهالي مراكز محافظة أسيوط، بمبادرات ومنافذ تخفيض أسعار المواد الغذائية التي افتتحتها المحافظة مؤخرًا، والتي ساهمت في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

تخفيضات 25% على السلع الغذائية

وأعرب المواطنون عن رضاءهم بالمنتجات المعروضة بالمعارض المختلفة والتي تصل التخفيضات فيها إلى 25% عن مثيلاتها في الأسواق الحرة والسوبر ماركت، مطالبين بالتوسع في فتح المعارض بالقرى.

وقال معوض علي، موظف من مدينة أسيوط، إن المعارض التي افتتحتها المحافظة وبعض الأحزاب السياسية شهدت زحاما كبير من المواطنين كونها تعرض السلع والمواد الغذائية وخصوصا الأساسية، مثل الزيت والسكر والأرز بأسعار أقل من السوق الحر، وسط مراقبة مستمرة من الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين، وهو ما خفف عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

وأضاف علي أحمد، عامل، إنه توجه إلى أحد المنافذ لشراء السلع الغذائية لتوفير احتياجات منزله كونها أرخص من الأسواق الخارجية، وذلك يأتي ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة بشكل مستمر ومن قبلها معارض أهلا رمضان وأهلا مدارس، مطالبا المسئولين بضرورة التوسع في المعارض والمبادرات التي تعود بالفائدة على المواطنين.

أسعار مخفضة

وأشار خالد البرنس، مواطن من أسيوط، إلى أنه من ضمن المبادرات التي نفذتها المحافظة مبادرة المنافذ المتنقلة التي تقوم بعرض الخضروات والمنتجات بأسعار مخفضة بأعلى جودة، حيث تم خلالها عرض الخضروات والبيض بأسعار أقل من أسواق الخضروات الحرة، مشيدا بالمنتجات التي تقدمها مديرية الزراعة من مزارع خير بلدنا.

السلع المعروضة

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، حيث المعارض السلع الغذائية الأساسية مثل «المكرونة، الأرز، السكر، زيت الطعام، الدقيق، العدس، الألبان، الجبن بمختلف أنواعه، واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضراوات»، التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.