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قيادات جامعة عين شمس في وقفة تضامنية للتنديد بالعدوان على غزة

كتب:

أحمد أبوضيف
04:13 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
جانب من الوقفة

جانب من الوقفة

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة ومجالس الاتحاد والأسر والكيانات الطلابية بالكليات، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك بقيادة الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء ووكلاء كليات جامعة عين شمس.

تفويض الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي 

أقيمت الوقفة أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، تأكيدًا على الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري والدفاع عن القضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات لرفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال في غزة وأعلام الدولتين مصر وفلسطين لدعم القضية الفلسطينية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.