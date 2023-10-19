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مظاهرات حاشدة في جامعة عين شمس تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

كتب:

أحمد أبوضيف
02:22 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
طلاب جامعة عين شمس

طلاب جامعة عين شمس

خرجت العديد من المظاهرات من كليات جامعة عين شمس المختلفة، للتنديد بالعدوان السافر على الأشقاء الفلسـطينيين، لدعم الموقف الرافصٰ لتهجيرهم، واحتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى المعمداني، وتأييدا لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا. 

طلاب جامعة عين شمس 

وردد الطلاب هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى منها: « القدس عربية، الفلسطينيين أصحاب الأرض، عاشت فلسطين، ولا للإبادة الجماعية للفلسطينين». 

وأكد الطلاب أن كل القوانين والاعراف الدولية ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم ورفضهم مخطط إسرائيل لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، إذ تعد بمثابة نقل الصراع من قطاع غزة إلى سيناء، ما يؤدي إلى زعزعة أمن مصر.

ورفع المشاركون في الوقفة علم مصر وفلسطين، مؤكدين دعمهم لموقف الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.