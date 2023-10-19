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أداء صلاة الغائب في جامعة عين شمس على أرواح شهداء غزة

كتب:

أحمد أبوضيف
12:47 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
قصر الزعفران بجامعة عين شمس

قصر الزعفران بجامعة عين شمس

يؤدي طلاب جامعة عين شمس بمختلف الكليات، وبمشاركة مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بعد صلاة الظهر اليوم، صلاة الغائب على أرواح شهداء دولة فلسطين ومدينة غزة، الذين راحوا ضحية المجازر التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة خلال الأيام الماضية، على أنّ ينظم بعدها الطلاب، وقفة احتجاجية تضامنًا مع شعب فلسطين.

صلاة الغائب في جامعة عين شمس 

وكانت الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أعلنا أمس، حالة الحداد وتنكيس أعلام الجامعة، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.