«غزة في القلب».. جمال شعبان يطلق مبادرة لعلاج مرضى فلسطين بالمجان

«من مصر.. هنا غزة» شعار رفعته مصر في إطار الدعم الدائم للقضية الفلسطينية، وخاصة في ظل الأحداث الراهنة التي يمر بها أصحاب الأرض ضد المحتل الإسرائيلي، ومع مرور 13 يومًا منذ بدء عمليات القصف والإبادة التي تقوم بها إسرائيل، لم تتخلى مصر عن دعم القضية الفلسطينية، ليس فقط في تقديم المباحثات الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي، أو تقديم المعونات الغذائية، ولكن أيضا عبر المبادرات الفردية التي وفرها العديد من الأطباء وأساتذة الجامعة وغيرهم.

جمال شعبان يعلن عن مبادرة لمرضى القلب من غزة

من جانبه، أعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن مبادرة دعم مرضى القلب من غزة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف بطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

مبادرة لدعم مرضى القلب بغزة مجانًا

وأعلن الدكتور جمال شعبان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أي مريض قلب من غزة العزة، مستعدون لاستقباله مجانًا»، مشيرًا في منشوره إلى العيادات التي ستوفر الرعاية الكاملة لمرضى القلب من غزة.

تفاصيل مبادرة جمال شعبان لمرضى القلب من غزة.. هتوصل للعمليات ببلاش

وأكد الدكتور جمال شعبان لـ «الوطن» إنه قدم هذه المبادرة لدعم أهالي غزة بسبب ما يمرون به من أحداث، إذ يحاول التخفيف عنهم في ظل الأحداث الراهنة.

وأكد «شعبان» أنه من المقرر تقديم الفحوصات الطبية والعلاجات اللازمة للمرضى من أهالي غزة: «ممكن تصل لعمليات كمان لمرضى القلب لو الأمر استدعى بالمجان».

وأشار عميد القلب السابق، إنه حتى الآن لم يتلقى حجوزرات، لكنه وضع عناوين العيادات المتخصصة في فحص المرضى، والتي تستعد لاستقبال أهالي غزة، وهي مركز القلب الأخضر في مدينة بروسيا الطبية والعاشر من رمضان، ومركز جمال شعبان الدولي لصحة وأبحاث القلب.

تأييد شعبي لعدم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية»، استعرضت اليوم، الوقفات التضامنية التي شهدتها المحافظات المصرية، عقب صلاة الجمعة، إذ انطلق المواطنون في الشوارع والميادين؛ تلبية لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان على القطاع.

ونددت المسيرات بقصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى حتى الآن لاستشهاد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، كما شهد معبر رفع المصري وقفات تضامنية لمواطنين مصريين، مطالبين بدخول المساعدات المصرية إلى القطاع عقب كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.