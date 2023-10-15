جمال شعبان: الحزن سبب رئيسي للأزمات القلبية.. و«كسر القلوب» حقيقة

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، إن شعاره الدائم الذي يظل يردده كثيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «ماتزعلوش»، يعد تحذيرا لكثيرين من حدوث أزمات قلبية بسبب الحزن، موضحا أن قلوب المصريين والأمة العربية بالأجمع هي الأكثر وجعًا، مضيف «أول قلب اتوجع هو قلب الأميرة ميريت التي أصيبت بأزمة قلبية وفي عمر الثلاثينات وهي أول حالة تم تشخيصها في العالم بأزمة بالشريان التاجي واتوجعت وتوفيت إثر أزمة قلبية».

وأشار، خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة cbc: إلى وجود نسبة كبيرة من الناس المصابين بالضغط المرتفع والسكر والضغوط الحياتية، وهم عُرضة للأزمات القلبية بشكل أكبر، «لأن الزعل بينشط هيرومون الزعل داخل الجسم».

«كسر القلوب» حقيقة علمية وليست جملة مجازية

ولفت جمال شعبان إلى أن كسر القلوب حقيقة علمية وليست جملة مجازية، وبسبب الزعل النساء أكثر عرضة من الرجال في الإصابة بأمراض القلب، وتناول أدوية القلب والأسبرين يجب أن يكون تحت إشراف طبي واسأل طبيب ولا تسأل مجرب».