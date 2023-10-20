أداء صلاة الغائب علي أرواح شهداء غزة في 4 مساجد بجنوب سيناء

أقيمت اليوم الجمعة صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين بـ4 مساجد في مدن محافظة جنوب سيناء عقب صلاة الجمعة مباشرة، في دهب وطور سيناء وشرم الشيخ.

وأدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صلاة الغائب على شهداء فلسطين عقب صلاة الجمعة بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ وقام الشيخ السيد غيط مدير عام أوقاف جنوب سيناء بإمامة المصلين.

صلاة الغائب بجنوب سيناء

وأعلنت وزارة الأوقاف بجنوب سيناء المساجد التي أقيمت بها صلاة الغائب بالمحافظة، وهي مسجد الصحابة بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ وأدى الصلاة الشيخ إبراهيم أحمد على مدير الدعوة ومسجد الهدى بمدينة دهب وأدى الصلاة الشيخ محمد السعيد عواد مدير إدارة دهب ومسجد الروضة بمدينة طور سيناء وأدى الصلاة الشيخ رضا عبد الرحمن عبد الفتاح مدير إدارة الطور ومسجد السلام بشرم الشيخ وأدى الصلاة الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

وكيل أوقاف جنوب سيناء: ندعم أشقاءنا في فلسطين ونؤيد قيادتنا السياسية

وقال الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء: نحن ندعم بكل قوتنا أشقاءنا في فلسطين ونؤيد قيادتنا السياسية في أي قرار يصدر للحفاظ على وطننا ولدعم القضية الفلسطينية التي تعد بمثابة قضية لكل العرب، واليوم صلينا صلاة الغائب على أرواح شهدائنا وأشقائا الفلسطينيين، ونطالب بالدعاء لأشقائنا بالصمود والوقوف في وجه العدو الصهيوني ومخططاته، كما أن القيادة المصرية داعمة للقضية الفلسطينية قلبا وقالبا ونأمل بنصر قريب.