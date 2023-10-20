افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم القلب بمستشفى قنا العام

افتتح، اليوم الجمعة، الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا ومدير مستشفى قنا العام، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لقسم القلب بالمستشفى.

وترأس المؤتمر الدكتور أحمد عبد الجليل أستاذ القلب بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد الزقيم أستشاري ورئيس العناية القلبية، والدكتور أحمد عبد الباقي أستشاري ورئيس وحدة القسطرة القلبية، والدكتور مخلص صبحي أستشاري القلب.

حصيلة علمية حديثة ومتطورة

وحضر المؤتمر نخبة كبيرة من أساتذة القلب بالجامعات المصرية، وعدد كبير من الأطباء من أبناء الفريق الطبي في قنا.

وبحسب بيان، رحب الدكتور محمد الديب بضيوف المؤتمر، موضحاً أن مثل ذلك المؤتمر يُعد بوابة علمية للمهتمين بطب القلب، والذي يدعم الأطباء بحصيلة علمية حديثة ومتطورة حول آخر ما توصلت له علوم القلب.

عقد مؤتمرات ناجحة

وأكد نقيب الأطباء بقنا ضرورة عقد عديد من المؤتمرات الناجحة، بما يعود بالنفع والفائدة علي الاطباء بمحافظة قنا.

واستمرت فعاليات المؤتمر بتكريم نقيب أطباء قنا لأساتذة الجامعات وأطباء قسم القلب لجهودهم، وبذلهم في سبيل رفع المعاناة والتخفيف عن المرضى.