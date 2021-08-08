«أطباء قنا» تعلن رفضها لقرارات واقعة «نقل مريض على سيارة نقل»: متسرعة

أعلنت نقابة الأطباء في محافظة قنا، اليوم، رفضها لقرارات رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور يوسف غرباوي، والخاص بوقف أطباء «نوبتجية» في مستشفى الجامعة بقسم الطوارئ، لإهمالهم، وسماحهم بخروج مصاب بطلقين ناريين في الرقبة محمول على «ترول»، ثم رفعه على سيارة ربع نقل وهو ينزف دمًا إلى مستشفى قنا العام، الأمر الذي فجر الخلاف بين الجامعة ونقابة الأطباء.

وقالت نقابة الأطباء بمحافظة قنا، في بيان رسمي، إنها تثمن وتقدر جهود الأطباء بالمحافظة، وأن النقابة لا تساند ولا تدافع عن من يخطئ، أو يتعمد التقصير، بل تتخذ تجاه هؤلاء إجراءات رادعة من خلال إجراءات وتحقيقات عادلة تتسم بالنزاهة والشفافية .

وطالب البيان بإجراء تحقيقات عادلة وشفافة مع الأطباء بمستشفى قنا الجامعي، وكشف ملابسات واقعة خروج مريض مصاب بطلق ناري على سيارة ربع نقل من المستشفى، على أن تُمثل النقابة في تلك التحقيقات، وتساند جامعة جنوب الوادي في توقيع أقصى الجزاء على المقصرين طبقًا لنتيجة التحقيقات.

ووصف بيان نقابة الأطباء القرارات المتخذة بإيقاف الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس «النوبتجيين» دون إجراء أي تحقيقات بـ«المتسرعة»، ما قد يثير جدلا واسعا في الشارع القنائي، لذا يتحتم التروي في اتخاذ القرارات قبل ظهور نتيجة التحقيقات.

وكان الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أكد أن واقعة نقل مريض وفي يده محلول من قنا الجامعة للعام على سيارة نقل يعد صرفًا غير مسؤول من أطباء «نوبتجية» مستشفى الحرم الجامعي يوم الأربعاء الماضي.

وقرر رئيس الجامعة إنهاء نيابة الأطباء المقيمين الذين استقبلوا الحالة الطبية، وكذلك الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للمدرس المساعد والمدرس «النوبتجي».

وأشار إلى مخاطبة شركة الأمن المسؤولة عن حراسة المستشفيات لإنهاء خدمة مشرف الأمن، وكذلك أفراد أمن البوابة، لسماحهم بخروج السيارة من المستشفى دون تنسيق.

وكان أفراد أسرة مريض يدعى سيد محمد بخيت، 23 عاما، حملوه على «ترول» ونقلوه على سيارة ربع نقل ومعلق بيده المحلول الوريدي إلى مستشفى قنا العام، لكنه توفى، الأمر الذي أثار غضب المواطنين بسبب الإهمال في مستشفيات الصحة بقنا.