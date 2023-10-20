رئيس حزب أبناء مصر: مصر تؤدي دورها التاريخي بشأن القضية الفلسطينية

أكّد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، أنَّ العالم بدأ يلتفت إلى أهمية وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة وأن الوضع كاد أن ينهار بسبب ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي وتدهور القطاع الصحي، الأمر الذي نادت به الدولة المصرية منذ اللحظات الأولى بضرورة وقف إطلاق النار ليكون هناك حلولا لوقف مزيد من الدماء والعنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

حزب أبناء مصر

وقال «بركات»، ردًا على حديث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش خلال مؤتمرًا صحفيًا عالميًا أمام معبر رفح اليوم الجمعة، إنَّ تصريحاته جاءت لتؤكّد أن الدولة المصرية ذات سيادة وتعتبر العمود الأساسي والأمل في تقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة وأن العمل على حل الدولتين هو القرار الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر، أنَّ جميع المصريين يدعمون قرارات القيادة السياسية في منع تهجير أهالى غزة إلى سيناء ونزلوا في وقفات وتظاهرات في جميع المحافظات دعمًا لقرارات الرئيس السيسي أولًا لمنع تصفية القضية الفلسطينية وثانيا حتى لا تكون المقاومة الفلسطينية في سيناء وتتمكّن إسرائيل من الرد عليهم وهو ما يخالف معاهدة السلام ويجر المنطقة العربية في حروب يدفع ثمنها الكثيرون.

ولفت إلى أهمية وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى أهالي غزة عبر معبر رفح بعد تأكّيد وقف إطلاق النار لإنقاذ الآلاف من المدنيين والشعب الفلسطيني الشقيق لأن الوضع المعيشي والصحي بدأ في الانهيار وهو ما يعد مخالفًا وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.

الأمين العام للأمم المتحدة

كما دعم «بركات» تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لحماية المدنيين وايجاد حل، إذ طالب رئيس حزب أبناء مصر من العالم والدول الكبرى ذات النفوذ بضرورة التدخل لوقف العنف ونزيف الدماء في قطاع غزة وضمان حقوق الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم، مؤكّدًا أنَّ الدولة المصرية لن تتراجع أبدا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن نصرة القضية الفلسطينية وضمان حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه.