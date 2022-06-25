حزب أبناء مصر: الحوار الوطني حجر ضخم ألقاه الرئيس في بحر السياسة المصرية

قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن الحوار الوطني بمثابة حجر ضخم ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي في بحر السياسة الراكد، حيث بدأت كل الأحزاب والقوى السياسية بدعوة الرئيس السيسي بعمل حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني.

وأضاف في لقاء ببرنامج الحوار الوطني، من تقديم ندى رضا وشيماء الكردي على قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطني أحيا السياسة في مصر، بعدما كان الكل يسمع ولا يشترك، حيث بدأ الجميع في التحرك والتعبير عن رؤيته: «بدأنا نطلع رؤيتنا من الدرج ونضيف أشياء جديدة».

وتابع أن الحزب يعقد جلسة نقاشية كل يوم خميس، يدعو فيها الخبراء والسياسيين والاقتصاديين بشأن رؤيتهم: «بدأنا نتحرك حتى تكون لدينا رؤية جاهزة لكي نعرف أولويات الشارع قبل أن يبدأ الحوار الوطني».

السيسي منح مساحة جديدة للشعب والأحزاب والسياسيين

وأشار إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منح مساحة جديدة للشعب والأحزاب والسياسيين، موضحًا أنها مساحة جديدة لصالح الوطن: «مكنش ينفع يتعمل حوار سياسي قبل الأمن والاستقرار، هذا هو الوقت المناسب للحوار الوطني، وبخاصة في ظل تحقيق الأمن والاستقرار بعد وضع خطة تنموية رائعة لا ينكرها إلا أعمى».

وأكد أن الرئيس أطلق الحوار الوطني في الوقت المناسب، موضحًا أن للحزب رؤية سياسية واقتصادية، إذ إنه مهتم بالجانب الاقتصادي، ولكن جنبًا إلى جنب مع السياسة، مشددًا على أهمية الأحزاب وبخاصة أن منها يخرج الرجال الذين يمكنهم إدارة الدولة.

قانون الأحزاب وقوانين مباشرة الحقوق السياسية

وواصل: «مهتمون بقانون الأحزاب وقوانين مباشرة الحقوق السياسية، إذ إن لنا تجربة مهمة جدًا في الانتخابات الماضية وأعددنا قائمة في شرق الدلتا بواقع 7 محافظات، ونحن الحزب الوحيد الذي نزل بقائمة منفردًا، وبعض السياسيين قالوا لنا إننا أول حزب يطلق قائمة مطلقة في انتخابات نيابية في تاريخ مصر رغم أن عمرنا لم يتعدَّ 3 سنوات، والقائمة شملت 45 شخصًا وكنا منافسًا قويًا للقائمة الوطنية».