حزب أبناء مصر: مقترح مصر بهدنة لمدة 6 ساعات موقف إنساني

أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، بالمقترح الذي قدمته مصر بشأن هدنة لمدة 6 ساعات، وذلك من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الموقف إنساني وليس له علاقة بالسياسة.

وتابع أن الصراع القائم بين إسرائيل وحركة حماس لابد أن يتوقف بشكل عاجل وفوري، حفاظا على سلامة الأطفال والنساء وكبار السن، مواصلا أن مصر منذ اللحظات الأولى تتابع الموقف وتجري اتصالات مكثفة بين الطرفين لوقف التصعيد العسكري.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وأكد أن القضية الفلسطينية في قلب ووجدان القيادة السياسية، والموقف تشهد على ذلك خلال النزاعات السابقة، وبالتالي ليس جديد على مصر تقديم المبادرات السلمية والتفاوضية، مبينا أن القيادة السياسية المصرية تنتهج سياسة متوازنة حكيمة شريفة في زمن عز فيه الشرف.

وأوضح أن جميع دول العالم وتحديدا العربية، تعتبر مصر صمام الأمان والاستقرار في المنطقة، وبالتالي صوتها مسموع في كافة المحافل الدولية، مشدداً على أن الاستجابة لمطالب القيادة السياسية أمرا لابد عدم الاختلاف عليه، فدور مصر بارزاً في أهم القضايا التي تتعلق بأمن الوطن العربي.