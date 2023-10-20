ما هو حق الفيتو في مجلس الأمن؟.. أجهض قرار وقف الحرب على غزة

استخدمت الولايات المتحدة «حق الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف الحرب على غزة، وهو الوسيلة الأشهر لإجهاض مشاريع القرارات في مجلس الأمن قبل أن تولد، فـ ما هو حق الفيتو في مجلس الأمن؟

ما هو حق الفيتو في مجلس الأمن؟

حق الفيتو في مجلس الأمن هو حق يُجرى منحه للأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إذ تمنحهم هذه الميزة وبشكل فردي رفض أي مشروع قرار حتى وإن كان مقبولًا للدول الـ14 الأخرى المكونة لمجلس الأمن، بحسب «العربية».

وكان حق النقض أو حق الفيتو جرى استخدامه لأول مرة عام 1946 من قبل الاتحاد السوفييتي، ولجأت إليه روسيا فيما يزيد على 140 مرة كأكثر الدول استخدامًا له، أما الولايات المتحدة فاستخدمته نحو 90 مرة، كان آخرها مشروع قرار صاغته البرازيل يدعو إلى هدنة إنسانية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الحالية، بعدما مارست حقها ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدنة إنسانية في الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، لعدم ذكره حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

أما قرار الهدنة الإنسانية في الحرب الحالية، فقد صوتت 12 دولة لصالح النص الذي قدمته البرازيل من بين الـ15 دولة الأعضاء في مجلس الأمن، فيما امتنعت اثنتان عن التصويت إحداهما روسيا. لكن الولايات المتحدة، إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية، صوتت ضده وبالتالي أسقطته.

حق النقض مثير للجدل منذ أن أقرّته الأمم المتحدة، المؤيدون له يعتبرونه داعمًا للاستقرار الدولي، أما منتقدوه فيعتبرونه واحدة من أكثر الوسائل غير الديموقراطية وسببًا رئيسيًا في زيادة معدلات جرائم الحرب.

شرط إصدار قرارات مجلس الأمن

ويتكون مجلس الأمن من خمسة عشر عضوًا، ويبلغ عدد الأعضاء دائمو العضوية خمسة، فيما يبلغ عدد الأعضاء الذين لديهم عضوية مؤقتة تصل لعام واحد عشرة أعضاء، ويكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوتًا واحدًا وتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.

ويعتبر مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي بإمكانها إصدار قرارات ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبإمكانه أيضًا إصدار القرارات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتكون هذه القرارات واجبة التنفيذ، ويمكن أن يلجأ المجلس إلى القوة في حال امتناع الجهة أو الدولة المعنية عن تنفيذ القرار.

أما قرارات مجلس الأمن في القضايا الأخرى تصدر بموافقة أصوات تسعة من أعضائه، بشرط أن تتضمن أصوات الأعضاء الدائمين الخمسة متفقة، وأن يمتنع عن التصوير من كان طرفا في النزاع في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52.

كما مرة تم استخدام حق الفيتو؟

وبحسب BBC فقد لجأ الأعضاء الدائمون إلى استخدام حق الفيتو منذ عام إنشاء الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1946 حتى عام 2015

روسيا/ الاتحاد السوفييتي: 103 مرات

الولايات المتحدة: 79 مرة

بريطانيا: 29 مرة

فرنسا: 16 مرة

الصين: تسع مرات

وكانت روسيا قد استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن خلال الفترة ما بين 1946 و1970 ثمانين مرة وفرنسا ثلاث مرات بينما لجأت بريطانيا إلى استخدامه مرتين فقط، فيما استخدمت روسيا حق الفيتو في الفترة ما بين 2016 و2017 نحو سبع مرات ضد مشاريع قرارات في مجلس الأمن حول الأزمة السورية لدعم الحكومة وصوتت الصين إلى جانب روسيا في مرتين منها.