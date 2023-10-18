روسيا: مشروع القرار البرازيلي في مجلس الأمن بشأن الأوضاع داخل غزة غير متوازن

قال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إن مشروع القرار البرازيلي في مجلس الأمن حول الوضع في إسرائيل وغزة ليس متوازنًا، ولا يُرضي جميع أعضاء المجلس، بحسب ما أفادت به فضائية «القاهرة» الإخبارية، صباح اليوم الأربعاء.

إخلاء مدرسة تابعة للأونروا

في الوقت ذاته، أخلى جيش الاحتلال الإسرائيلي مدارس الأونروا بقطاع غزة، في ظل قصف مستمر ينفذه منذ 12 يومًا.

قصف مستشفى المعمداني

وقُصف جيش الاحتلال مستشفى المعمداني في قطاع غزة مساء الثلاثاء، مخلفا استشهاد أكثر من 810 شهداء من بينهم أطفال ونساء بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، في ظل قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر الجاري.