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مجلس الأمن يفشل في تبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة.. «فيتو أمريكي»

كتب:

أحمد شوقي
05:50 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

قالت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، إن مجلس الأمن الدولي فشل في تبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة، خلال الجلسة الطارئة التي دعت إليها روسيا والإمارات.

وصوتت الولايات المتحدة بحق النقض الفيتو ضد مشروع قرار برازيلي يدين الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال رئيس جلسة مجلس الأمن الدولي: «للأسف، المجلس لم يتمكن من تبني قرار بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني».

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