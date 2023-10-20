أمير قطر يعلن مشاركته في قمة القاهرة للسلام

أعلن الديوان الأميري القطري، عن مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في القمة العربية للسلام في القاهرة غدا؛ لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا».

دعوة لقمة سلام في القاهرة

ودعت مصر إلى قمة سلام غدا السبت في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ أكدت 31 دولة حضورها وأكثر من 5 منظمات عالمية، وستكون القمة في اليوم الـ15 لحرب إسرائيل على غزة في محاولة مصرية للتهدئة ودعم القضية الفلسطينية، إذ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، رفضه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.