«هي تستطيع»: ميادين مصر أمتلأت اليوم لدعم الرئيس في موقفه من القضية الفلسطينية

شاركت مؤسسة «هي تستطيع» للتنمية، برئاسة الدكتورة دعاء زهران رئيس مجلس الأمناء، فى مسيرات أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، تحت مظلة الكيانات الشبابية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لدعم الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ودعم قرارات الرئيس للدفاع عن الأمن القومى المصرى ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

وقالت زهران، خلال تصريحات صحفية، أنها تعلن تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى وتفويضه لحماية أمن مصر القومي واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالإضافة إلى رفضها للقصف الاسرائيلي على غزة وتأييد القيادة السياسية من إجراءات لحفظ الأمن والسلام.

أهالي غزة

وأوضحت أن مصر دولة ذات سيادة ولن تسمح بانتهاك حدودها وترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، والأمن القومى لمصر خط أحمر، ولن يتم التفريط فى شبر واحد، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مصرية من الدرجة الأولي.

وأشارت الدكتورة دعاء زهران، إلي أن ميادين مصر امتلأت بمظاهرات دعت لها أطياف شعبية وأحزاب سياسية تضامنا مع فلسطين ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه الرافض للتهجير القصري لأهل غزة إلى سيناء.