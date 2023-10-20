أستاذ علوم سياسية: قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر التاريخي تجاه فلسطين

أكّدت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنَّ دعوة مصر لعقد قمة القاهرة للسلام غدًا السبت، بمشاركة 31 دولة و3 منظمات، يأتي استكمالًا لدورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، ولحق الفلسطينيين في العيش في دولة ذات سيادة مستقلة.

وأضافت «نورهان الشيخ» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ قمة القاهرة للسلام، جاءت في الوقت المناسب لوقف المجازر والعمليات الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، متوقعة أنَّ تسفر مفاوضات القمة عن الضغط على إسرائيل والدول الداعمة لها، لإبعاد المدنيين ومنشآت البنية التحتية من دائرة بنك الأهداف الإسرائيلية، بالإضافة إلى تيسير دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وتابعت: «لابد أن تتكاتف جميع القوى الداعمة للقضية الفلسطينية لوقف استهداف المستشفيات والكنائس والمساجد، لأنها تعتبر عملية إبادة جماعية مخالفة لكافة المواثيق الدولية».

وأشادت في نهاية حديثها بموقف مصر القوي والواضح برفض تصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل من خلال نزوحهم إلى سيناء، مشيرة إلى تأكّيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأمن القومي المصري خط أحمر لن يسمح لأحد المساس به، وأكّدت أنَّ الشعب الفلسطيني يؤيد موقف مصر من خلال الاصرار على الصمود واستكمال المقاومة للحفاظ على أراضيه، وعدم تصفية قضيته.