«آزاد» يدعم القضية الفلسطينة بصناعة الشال: «كلنا في ضهر إخواتنا»

خرج آلاف المصريين في مسيرات حاشدة في مختلف محافظات مصر، رافعين أعلام فلسطين والشال الفلسطيني، تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للعدوان الإسرائيلي، ومنادية بحق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال، ومن بينها: «بالروح والدم نفديك يا أقصى».

وكانت هذه المظاهرات تعبيرًا عن موقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمًا له في كفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي.

«الناس كلها بتدعم القضية الفلسطينية، وإنهم يلبسوا الشال الفلسطيني اللي بيعبر عن القوة والصمود بيفرحهم وبيحسسهم أنهم واقفين مع أشقائنا وأهلنا في فلسطين» كلمات بدأ بها آزاد علي، أحد أصحاب المصانع المتخصصة في صنع الشال الفلسطيني، خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أن هناك إقبال شديد من المصريين على شراء «الشال».

دعم القضية الفلسطينة

في غضون ساعات، كان «آزاد» انتهى من بيع الآلاف من قطع «الشال» الفلسطيني، بأسعار مخفضة لا تتجاوز الـ20 جنيه: «الناس عندها حماس كبير في دعم القضية الفلسطينة وكل اللي بيجي بياخد بالـ50 قطعة وفي أكتر، خاصة عشان يشاركون في المظاهرات اللي بتدعم القضية» على حد تعبيره.

الزي الرسمي لدولة فلسطين

لكل دولة عربية الزي الرسمي الخاص بها أو الرمز، إذ تختلف الألوان من دولة لأخرى، معبرة عن ثقافة معينة، وبعد الأحداث الاخيرة التي تمر بها دولة فلسطين، انتشر ارتداء «الشال» الفلسطيني، الذي يغلب عليه اللون الأسود، ويرمز إلى المقاومة والصمود، من مختلف دول العالم، مساندين وداعمين للقضية الفلسطينية.

ألوان الشال الفلسطيني

على الرغم من أن اللون الأسود يطغى على «الشال» الفلسطيني، إلا أن ألوانه تعددت منه الأحمر والأخضر والأزرق، لكن اللون الذي يعد رمزًا وطنيًا لفلسطين هو اللون الأسود في أبيض، وفق تعبير صاحب أحد المصانع، مشيرًا إلى أن شكله واحد لا يتغير مثل الألوان، وهو عبارة عن خطوط سوادء.

«ربنا يرحم الشهداء ويشفي المصابين الحال صعب ربنا يقويهم وينصرهم كلنا في ضهر إخواتنا» بنبرة حزينة تحدث «آزاد» عن الأحداث التي تدور في فلسطين، ووقوع آلاف الضحايا والمصابين، الذي أسفر عنه قصف العدوان الإسرائيلي.