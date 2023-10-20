آيرلندي يصل فلسطين سيرا على الأقدام بعد رحلة استمرت 6 أشهر.. ماذا شاهد؟

في منتصف شهر أبريل الماضي، سافر الآيرلندي من مدينة «كاليه» الفرنسية، مستهدفًا الوصول إلى فلسطين، لنشر القضية الفلسطينية، أيام طويلة، واجه فيها مايكل بومان المخاطر والظروف الجوية القاسية، إلى أن وصل إلى فلسطين أخيرًا في نهاية شهر سبتمبر الماضي، أي قبل عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حماس على إسرائيل بأسبوع واحد تقريبًا، وهناك، كان شاهدًا على انتهاكات قوات الاحتلال بحق المدنيين.

مايكل بومان، البالغ من العمر 65 عامًا، سافر إلى فلسطين سيرًا على الأقدام، قطع مئات الأميال مستخدمًا جواز سفر آيرلندي، يحكي لـ«الوطن» ما رآه حتى وصوله فلسطين، وهو الآن بأمان ويقيم في الضفة الغربية، البطل الآيرلندي روى لـ«الوطن» اللحظات الأولى له في فلسطين: «دخلت فلسطين بأمان عن طريق الحدود الأردنية، قوات الاحتلال تسيطر على الحدود بالكامل هناك، وهناك كنت قلقًا من عدم تمكني من الدخول، وتم استجوابي عن سبب قدومي إلى فلسطين، انتظرت كثيرًا أخيرًا إلى تمت الموافقة لي بالدخول، كانت لحظة سعيدة».

استقبال بالترحاب

العديد من النشطاء وبعض وسائل الإعلام استقبلوا «بومان» بالترحاب، وأخبروه أنه بحكم جواز سفره بدولة ضمن الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يعبر إلى القدس وأماكن أخرى في الأراضي المحتلة، لكن الفلسطينيين، لا يمكنهم القيام بذلك، بحسب حديثه.

مايكل بومان يروي لـ«الوطن» انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

يحكي «بومان» لـ«الوطن» ما رآة أثناء إقامته منذ نهاية الشهر الماضي في الضفة الغربية، وانتهاكات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين هناك، يقول: «أرى مباشرة العصابات القاتلة من المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين تهاجم وتقتل الفلسطينيين وتسرق ممتلكاتهم وأراضيهم، إنهم يحملون أسلحة، ويقتلون في كثير من الأحيان أي فلسطيني يجرؤ على محاولة الدفاع عن نفسه، هجمات وضرب وسرقة وتخريب الممتلكات، إنها أيام عصيبة».

أكد «بومان» أنه كان جزءًا خلال الأيام الماضية من مجموعة من الناشطين المتضامنين الذين يمكثون بقرية قصرة جنوب نابلس طوال الليل لمحاولة توفير الدواء: «سرقة الأراضي الفلسطينية تتصاعد بشكل كبير خلال هذه الفترة، وأحاول بمختلف الوسائل الوقوف بجانب الفلسطينيين، والتواجد بأمان خلال فترة إقامتي هناك».

رحلة «بومان» من فرنسا إلى فلسطين

سافر مايكل بومان منذ منتصف أبريل الماضي، ونشرت «الوطن» قصته حينها، وبدأت رحلته من مدينة كاليه بفرنسا إلى إسطنبول، ومن العاصمة التركية سافر إلى عمان بالطائرة، ثم إلى الأردن، ومن الأردن وصل أخيرًا إلى فلسطين، وكان يحصل على راحة كل 6 أو 7 أيام: «استغرقت رحلتي 6 أشهر، ووصلت إلى فلسطين قبل الميعاد الذي حددته لنفسي، كانت رحلة شيقة ومليئة بالمواقف والمغامرات، أنا سعيد للغاية بعد وصولي إلى فلسطين، وأتمنى أن أكون سببًا في مساعدة الفلسطينيين في استعادة أراضيهم المحتلة».

علم فلسطين ولافتات دعم القضية الفلسطينية

كان كتاب «المشي إلى القدس» للكاتب جوستين بوتشر، هو ملهم «بومان» في رحلته، فرحلة مماثلة قام بها نشطاء بريطانيون، وكان طوال رحلته يحتفظ بعلم دولة فلسطين، ولافتات مكتوب عليها «FREE Palestine»: «ساعدني في رحلتي الكثير من الناس، وسأبقى في فلسطين لفترة طويلة، لم أحددها بعد».